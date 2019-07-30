//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКитай и США возобновляют торговые переговоры

Китай и США возобновляют торговые переговоры

После более двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам

Об этом сообщает Xinhua .

12 по счету раунд консультаций пройдет в Шанхае в течение двух дней - 30-31 июля.

От американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Если у Вашингтона все еще есть иллюзия, что Пекин каким-то образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающихся суверенитета и других связанных с ним основных интересов, для достижения соглашения, то соглашение не является хорошей", - сказали в комментарии Xinhua китайские чиновники.

Отметим, договоренность о возобновлении торговых переговоров была достигнута во время встречи между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать