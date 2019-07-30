Китай и США возобновляют торговые переговоры

30 июля, 2019, 10:30

После более двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам

Об этом сообщает Xinhua .

12 по счету раунд консультаций пройдет в Шанхае в течение двух дней - 30-31 июля.

От американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Если у Вашингтона все еще есть иллюзия, что Пекин каким-то образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающихся суверенитета и других связанных с ним основных интересов, для достижения соглашения, то соглашение не является хорошей", - сказали в комментарии Xinhua китайские чиновники.

Отметим, договоренность о возобновлении торговых переговоров была достигнута во время встречи между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне.