Торговая война США с Китаем "стоит" мира $ 600 млрд, - Bloomberg
Об этом говорится в публикации экономистов издание Bloomberg .
Сообщается, что введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что к 2021 году мировая экономика потеряет около $ 600 млрд.
Предполагается, что к 2021 году негативный эффект от торговой войны будет нарастать, после чего ожидается спад.
Специалисты подсчитали, что с новыми пошлинами США на китайские товары мировой ВВП потеряет около 0,6%. То есть, убытки Китая составят почти 1% от ВВП, а экономика США потеряет 0,7% ВВП.
Негативный эффект от екскалации торговой войны также почувствуют Тайвань и Южная Корея.
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Напомним, 12 мая США повысили с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $ 200 млрд.
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Ранее Трамп написал в Twitter , что США до конца недели поднимут с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $ 200 млрд.
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Этот твит привел к обвалу на китайском фондовом рынке , а также обвалил мировые цены на нефть .