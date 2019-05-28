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Espreso.tvОбществоТорговая война США с Китаем "стоит" мира $ 600 млрд, - Bloomberg

Торговая война США с Китаем "стоит" мира $ 600 млрд, - Bloomberg


фото: ap
Обострение торговой войны США с Китаем может обойтись мировой экономике в $ 600 млрд

Об этом говорится в публикации экономистов издание Bloomberg .

Сообщается, что введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что к 2021 году мировая экономика потеряет около $ 600 млрд.

Предполагается, что к 2021 году негативный эффект от торговой войны будет нарастать, после чего ожидается спад.

Специалисты подсчитали, что с новыми пошлинами США на китайские товары мировой ВВП потеряет около 0,6%. То есть, убытки Китая составят почти 1% от ВВП, а экономика США потеряет 0,7% ВВП.

Негативный эффект от екскалации торговой войны также почувствуют Тайвань и Южная Корея.

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