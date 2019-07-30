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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" стал игроком чешского клуба

Футболист "Динамо" стал игроком чешского клуба


фото: fcslovanliberec.cz
Киевское "Динамо" и чешский "Слован" договорились об аренде полузащитника украинского клуба Ахмеда Алибекова

Об этом сообщает официальный сайт "Слована" из Либереца .

В "Слован" Ахмед попал в рамках подписанного недавнего между чехами и "Динамо" соглашения о сотрудничестве. Срок соглашения не уточнен, но ранее СМИ рассказывали о годичной аренде украинского хавбека. Незадолго до слухов о переходе Алибекова в "Слован" сообщалось об аренде в этот же клуб форварда Даниила Сухоручко. Но пока неизвестно, состоится ли эта сделка.

В прошлом сезоне Ахмед был основным футболистом молодежного состава киевской команды. На его счету 6 голов в 22 матчах в чемпионате Украины U-21. Также 21-летний Алибеков вышел в 4 играх за первую команду.

 

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