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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" вместо "Александрии" поедет в Чехию

Футболист "Динамо" вместо "Александрии" поедет в Чехию


фото: goldtalant.com.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Ахмед Алибеков выбрал вариант продолжения карьеры в чемпионате Чехии

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua .

По информации издания, сегодня 21-летний футболист прибудет в расположение "Слована" с Либерец, и после соблюдения формальностей подпишет с этим клубом контракт сроком на один год, согласно которому он будет выступать в этой команде на правах аренды.

В последнее время Алибеков находился на просмотре в "Александрии". Этот клуб также намеревался арендовать динамовца, но тот сделал выбор в пользу предложения от "Слована".

 

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