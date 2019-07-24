Футболист "Динамо" вместо "Александрии" поедет в Чехию

24 июля, 2019, 11:31

Полузащитник киевского "Динамо" Ахмед Алибеков выбрал вариант продолжения карьеры в чемпионате Чехии

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua .

По информации издания, сегодня 21-летний футболист прибудет в расположение "Слована" с Либерец, и после соблюдения формальностей подпишет с этим клубом контракт сроком на один год, согласно которому он будет выступать в этой команде на правах аренды.

В последнее время Алибеков находился на просмотре в "Александрии". Этот клуб также намеревался арендовать динамовца, но тот сделал выбор в пользу предложения от "Слована".