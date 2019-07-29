//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНападающий сборной Украины рассказал, считает ли Ярмоленко топ-футболистом

Нападающий сборной Украины рассказал, считает ли Ярмоленко топ-футболистом


фото: ffu.ua
Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о полузащитнике национальной команды Андрее Ярмоленко

Слова футболиста приводит УАФ .

"Считаю Ярмоленко топ-игроком? Даже немного лучше, чем топ. Он легенда" Динамо ", приложил усилия для сборной Украины. Он лучший футболист, с которым я играл. На кого из нападающих я похож по стилю игры? Мне говорили, что я по манере игры похож на Милевского ", - сказал Яремчук.

  • 20 июля украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" против "Ньюкасла" на предсезонном турнире в Китае.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

28 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать