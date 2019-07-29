Нападающий сборной Украины рассказал, считает ли Ярмоленко топ-футболистом

29 июля, 2019, 14:23

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о полузащитнике национальной команды Андрее Ярмоленко

Слова футболиста приводит УАФ .

"Считаю Ярмоленко топ-игроком? Даже немного лучше, чем топ. Он легенда" Динамо ", приложил усилия для сборной Украины. Он лучший футболист, с которым я играл. На кого из нападающих я похож по стилю игры? Мне говорили, что я по манере игры похож на Милевского ", - сказал Яремчук.