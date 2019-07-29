Нападающий сборной Украины рассказал, считает ли Ярмоленко топ-футболистом
29 июля, 2019, 14:23
Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о полузащитнике национальной команды Андрее Ярмоленко
Слова футболиста приводит УАФ .
"Считаю Ярмоленко топ-игроком? Даже немного лучше, чем топ. Он легенда" Динамо ", приложил усилия для сборной Украины. Он лучший футболист, с которым я играл. На кого из нападающих я похож по стилю игры? Мне говорили, что я по манере игры похож на Милевского ", - сказал Яремчук.
- 20 июля украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" против "Ньюкасла" на предсезонном турнире в Китае.
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