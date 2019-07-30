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Espreso.tvОбществоБогдан и Труба передают информацию Портнову, - Порошенко

Богдан и Труба передают информацию Портнову, - Порошенко

Директор ГБР Роман Труба передает информацию о допросов Петра Порошенко главе ОПГ Андрей Богдану, который, в свою очередь, передает ее заместителю АП времен Януковича Андрею Портнову

Об этом Порошенко заявил в интервью Украинской правде.

"Мне вчера четко отметили, что следователи ничего не раскрывали. Что они проводят служебное расследование уже месяц, потому что они не знают, каким образом это к господину Портнову попадает. Я сказал:" Ваш директор имеет доступ? "Он говорит:" Да, имеет ". Я ему говорю:" это незаконно ". Но господин директор передает это господину Богдану, с которым они постоянно общаются. А господин Богдан передает это господину Портнову", - рассказал пятый президент.

Порошенко говорит, что имеет такую информацию и считает, что данные вытекают именно таким способом.

Ранее он заявлял , что предоставленную ГБР информацию сливают Портнову и России.

"Мы также обеспокоены, что происходит постоянная утечка каждого материала, который приобретает ГБР, в адрес господина Портнова и не только. Мы не исключаем, что подобные материалы вытекают за пределы Украины в сторону РФ", - сказал Порошенко.

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