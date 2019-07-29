Тренер "Шахтера" рассказал, обвиняет ли кого-то в поражении "Динамо"

29 июля, 2019, 09:17

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

Слова Каштру приводит официальный сайт "Динамо" .

"Конечно, мы расстроены поражением, но при этом признаю, что соперник также был сильный. Впрочем, нанеся вдвое больше ударов, чем соперник, наши футболисты показали хорошую нацеленность на ворота - не хватило всего реализации. И это нас огорчает. Не хочу никого обвинять в пропущенных мячах. И так будет всегда - выигрывает и проигрывает команда. В четверг у нас следующая игра, в которой мы должны подготовиться и начать двигаться к нашей цели - стать чемпионами Украины ", - сказал португалец.