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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" рассказал, обвиняет ли кого-то в поражении "Динамо"

Тренер "Шахтера" рассказал, обвиняет ли кого-то в поражении "Динамо"


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

Слова Каштру приводит официальный сайт "Динамо" .

"Конечно, мы расстроены поражением, но при этом признаю, что соперник также был сильный. Впрочем, нанеся вдвое больше ударов, чем соперник, наши футболисты показали хорошую нацеленность на ворота - не хватило всего реализации. И это нас огорчает. Не хочу никого обвинять в пропущенных мячах. И так будет всегда - выигрывает и проигрывает команда. В четверг у нас следующая игра, в которой мы должны подготовиться и начать двигаться к нашей цели - стать чемпионами Украины ", - сказал португалец.

  • 29 июля стало известно, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что в матче за Суперкубок Украины судья должен был назначать пенальти в ворота донецкого "Шахтера".

 

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