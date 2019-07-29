"Северный поток" возобновил работу раньше, чем планировалось

29 июля, 2019, 15:38

Газопровод "Северный поток" возобновил поставки газа 27 июля, на четыре дня раньше, чем было запланировано

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора потока Nord Stream AG.

"Компания Nord Stream AG своевременно и в полном объеме завершила работы по плановому техническому обслуживанию обеих ниток газопровода. С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа восстановлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", - говорится в сообщении.