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Espreso.tvОбщество"Северный поток" возобновил работу раньше, чем планировалось

"Северный поток" возобновил работу раньше, чем планировалось


фото: nord-stream
Газопровод "Северный поток" возобновил поставки газа 27 июля, на четыре дня раньше, чем было запланировано

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора потока Nord Stream AG.

"Компания Nord Stream AG своевременно и в полном объеме завершила работы по плановому техническому обслуживанию обеих ниток газопровода. С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа восстановлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", - говорится в сообщении.

  • Ранее сообщалось, что обе нити Северного потока была остановлена 16 июля. Ожидалось, что плановое техобслуживание продлится до 30 июля.
  • 17 июля, из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС.
 
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