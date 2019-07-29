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Espreso.tvОбществоПятая часть украинцев трудоспособного возраста находятся на заработках - правительство

Пятая часть украинцев трудоспособного возраста находятся на заработках - правительство


фото: yavp.pl
Согласно данным Министерства социальной политики Украины, количество украинцев, которые находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом, составляет 3,2 млн человек. Это 18% всего экономически активного населения страны

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины по июль 2019 года.

Как отмечают в Минфине, отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

Кроме того, обращают внимание в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровне зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

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  • Напомним, в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособных ресурсов в 2019 году Украина заняла первое место . На втором оказалась Болгария, а на третьем - Румыния

  • В Государственном департаменте США предупредили , что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего Украины.

  • Темп роста объемов переводов украинских трудовых мигрантов в 2019 году замедлился, что дает основания говорить о замедлении темпов трудовой миграции , посчитали в Нацбанке.

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