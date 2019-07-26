Темпы трудовой миграции из Украины уменьшились - Нацбанк
Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль.
"Вместе с тем в целом рост денежных переводов замедлялся, что может свидетельствовать о снижении интенсивности миграционных процессов", - говорится в отчете Нацбанка.
Там также отметили рост темпов поступления валюты в Украину под видом заработной платы, что свидетельствует о расширении услуг аутсорсинга украинским IТ-специалистами. В то же время расходы валюты украинцев на путешествия наоборот упали.
"В отличие от экспорта, рост импорта услуг замедлился. Такая динамика определялась прежде всего замедлением роста импорта по статье "путешествия", что, среди прочего, обусловлено уменьшением расходов путешествующих", - сообщили в Нацбанке.
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Напомним, в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособных ресурсов в 2019 году Украина заняла первое место. На втором оказалась Болгария, а на третьем - Румыния
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В Государственном департаменте США предупредили , что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего Украины.
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