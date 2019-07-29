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Espreso.tvОбществоПрооперировали нацгвардейца, которого обнаружили с огнестрельным ранением головы

Прооперировали нацгвардейца, которого обнаружили с огнестрельным ранением головы

Военнослужащего Национальной гвардии Украины, которого обнаружили в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, прооперировали

Как сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Владимир Белов, 20-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу №10 (Малиновский район Одессы), информирует УНИАН .

"Ему проведена операция", - сказал Белов.

В настоящее время 20-летний военнослужащий, призванный на службу из Тернополя 15 мая текущего года, находится в реанимации. Как отметил Белов, у пострадавшего вчера был выходной. Сегодня на службу он заступил с табельным оружием - пистолетом Макарова.

Впрочем, пока неизвестно, с какого именно оружия произведен выстрел. Также Белов не смог подтвердить, но и не опроверг информацию о предсмертной записке, якобы обнаруженной у раненого.

Пресс-офицер также отметил, что старшие по званию отзываются о потерпевшем положительно, по боевой и специальной подготовке военнослужащий показывал отличные результаты, нареканий по службе не было.

"Сегодня с ним общался психолог, и каких отклонений не заметил", - добавил Белов.

Он подтвердил, что полиция квалифицировала произошедшее как попытку самоубийства. В случае выяснения любых новых обстоятельств, правовая квалификация дела будет изменена. Сейчас, по данным следствия, свидетелей происшествия нет. Другие нацгвардейцы утверждают, что только слышали звук выстрела, но в этот момент пострадавший военнослужащий, по их словам, был один.

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