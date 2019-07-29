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Espreso.tvОбществоГерус: переговоры с РФ по транзиту и закупок газа восстановят в ближайшее время

Герус: переговоры с РФ по транзиту и закупок газа восстановят в ближайшее время


фото: president.gov.ua
Представитель президента в правительстве говорит, что Украина готовится к тому, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита

Об этом представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сказал в интервью "РБК-Украина".

На вопрос о том, готова ли новая власть к тому, что может не быть газового транзита из РФ с 1 января 2020 года, Герус ответил: "Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдет".

По его словам, Украина готовится к тому, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита.

"Есть интерес европейских компаний по своп-соглашению, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПХГ для того, чтобы его продавать зимой", - сообщил он.

Герус напомнил, что "Газпром" и Россия были готовы возобновить переговоры после выборов, "когда будет понятна украинская политическая палитра" и новое правительство.

"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросам транзита и закупок газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 млрд кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без плюсов ", - сообщил он.

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