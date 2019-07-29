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Espreso.tvСпортЭкс-футболист сборной Украины планирует стать комментатором

Экс-футболист сборной Украины планирует стать комментатором


фото: Footboom.com
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о планах относительно комментаторской карьеры

Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" .

"Продолжаю работать на нидерландском телевидении. Скорее всего, буду комментировать еще и на украинском телевидении", - сказал Левченко.

Левченко работает экспертом на каналах "Футбол 1/2" на матчах сборной Украины.

За нашу национальную команду футболист сыграл 8 матчей.

 

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