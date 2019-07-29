Экс-футболист сборной Украины планирует стать комментатором
29 июля, 2019, 15:59
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о планах относительно комментаторской карьеры
Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" .
"Продолжаю работать на нидерландском телевидении. Скорее всего, буду комментировать еще и на украинском телевидении", - сказал Левченко.
Левченко работает экспертом на каналах "Футбол 1/2" на матчах сборной Украины.
За нашу национальную команду футболист сыграл 8 матчей.
- 17 июля стало известно, что новым президентом профсоюза футболистов Нидерландов стал экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко .
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