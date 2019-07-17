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Espreso.tvСпортУкраинца избрали президентом профсоюза футболистов Нидерландов

Украинца избрали президентом профсоюза футболистов Нидерландов


фото: dynamo.kiev.ua
Новым президентом профсоюза футболистов Нидерландов стал экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко

Об этом Левченко сообщил в facebook.

"Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Нидерландов! Для меня это большая честь. Я очень горжусь, что после многих лет, пребывание в правлении профсоюза, футболисты единогласно избрали меня на эту должность. Я сделаю все возможное для защиты прав футболистов ", - написал Левченко.

41-летний Евгений Левченко является воспитанником донецкого футбола. Большую часть карьеры он сыграл в Нидерландах, где с 1996 до 2011 года выступал за "Виттес", "Спарту", "Гронинген" и "Виллем II".

В активе полузащитника 8 матчей в составе сборной Украины.

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