Украинца избрали президентом профсоюза футболистов Нидерландов
17 июля, 2019, 14:15
Новым президентом профсоюза футболистов Нидерландов стал экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко
Об этом Левченко сообщил в facebook.
"Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Нидерландов! Для меня это большая честь. Я очень горжусь, что после многих лет, пребывание в правлении профсоюза, футболисты единогласно избрали меня на эту должность. Я сделаю все возможное для защиты прав футболистов ", - написал Левченко.
41-летний Евгений Левченко является воспитанником донецкого футбола. Большую часть карьеры он сыграл в Нидерландах, где с 1996 до 2011 года выступал за "Виттес", "Спарту", "Гронинген" и "Виллем II".
В активе полузащитника 8 матчей в составе сборной Украины.
- В ноябре 2018 Евгений Левченко отказался работать на телеканале "Матч ТВ".
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