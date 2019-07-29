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Espreso.tvСпортБорец Беленюк назвал свою депутатскую зарплату

Борец Беленюк назвал свою депутатскую зарплату


фото: svoboda.org
Олимпийский призер по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал, какую зарплату будет получать за работу в парламенте

Слова борца приводит lb.ua .

"Мне называли разные суммы. Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тыс. гривен", - сказал Беленюк.

С 1 июля 2019 прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2007 гривен. Минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады - 4173 грн.

Средняя зарплата депутата в новом созыве Рады, в зависимости от должности в комитете, в среднем составит 26 тыс. грн.

В ВР Беленюк работать в комитете соцполитики - он будет заниматься вопросами зарплат и пенсий.

 

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