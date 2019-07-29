Адвокат Гандзюк не удивлена появлением "больного" Павловского на футболе в Одессе

29 июля, 2019, 16:37

Адвокат отца убитой активистки Екатерины Гандзюк Евгения Закревская считает, что нарушение подозреваемым в организации убийства Павловским условий домашнего ареста является "логичной кульминацией всего, что происходило в последнее время"

Об этом сказала Евгения Закревская, передает УНИАН.

Адвокат отца убитой активистки Екатерины Гандзюк Евгения Закревская не удивлена появлением фигуранта уголовного дела - бывшего помощника народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игоря Павловского, которого отпустили из-под стражи по состоянию здоровья, на футболе в Одессе.

"Пострадавших выбросили из дела по Павловскому. То, что он не соблюдает условия, по которым, как нам сообщили следователи, ему меняли подозрение, а именно он дважды уклонился от допроса по делу Мангера, якобы болел. Именно на основании якобы болезни ему изменили меру пресечения. Но, к сожалению, мы не можем это контролировать, поскольку прокуратура нам не предоставляет информации, какая у него мера пресечения, и есть ли она вообще ", - сказала Закревская.

Она также добавила, что прокуратура не информирует ее как адвоката отца Екатерины Гандзюк о судебных заседаниях по делу Павловского, о мере пресечения, о других следственных действиях.

Все это произошло после того, как дело Павловского было отделено в отдельное производство от основного дела убийства активистки, хотя официально прокуратура никакой информации об удалении Виктора Гандзюка и Закревской из дела Павловского не предоставляла.

"Поэтому его появление на футболе - это логическая кульминация всего, что происходило в последнее время", - подчеркнула Закревская.

Также она добавила, что обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что следствие игнорирует интересы Виктора Гандзюка по делу Павловского.