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Espreso.tvМирВ Москве задержали оппозиционера Навального

В Москве задержали оппозиционера Навального


фото: reuters
Полиция Москвы задержала оппозиционного политика Алексея Навального возле его дома
Об этом сообщает издание " Медуза ".

В своем Instagram политик рассказал, что его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. Сейчас он находится в полицейском участке по Даниловском района Москвы. Политика задержали в день рождения его жены Юлии.

По какой причине задержали Навального, пока не известно.

Ранее Навальный предложил устроить 27 июля массовый митинг у здания московской мэрии с целью добиться допуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Акция, по мнению политика, может стать бессрочной.

В минувший понедельник на пикете в поддержку независимых кандидатов был задержан директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

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