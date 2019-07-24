В Москве задержали оппозиционера Навального
24 июля, 2019, 11:24
Полиция Москвы задержала оппозиционного политика Алексея Навального возле его дома
Об этом сообщает издание " Медуза ".
В своем Instagram политик рассказал, что его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. Сейчас он находится в полицейском участке по Даниловском района Москвы. Политика задержали в день рождения его жены Юлии.
По какой причине задержали Навального, пока не известно.
Ранее Навальный предложил устроить 27 июля массовый митинг у здания московской мэрии с целью добиться допуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Акция, по мнению политика, может стать бессрочной.
В минувший понедельник на пикете в поддержку независимых кандидатов был задержан директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
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