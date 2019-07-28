Вблизи оккупированного Никишина подорвался на мине водитель трактора

28 июля, 2019, 07:19

В неподконтрольной украинской власти части Донецкой области произошел наезд трактора на противотанковую мину. Как следствие, имел место место взрыв. Трактористу травмировано ногу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, составленный на основании информации, поступившей по состоянию на 19:30 26 июля 2019 года.

"26 июля медработники больницы в Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км к северо-востоку от Донецка) сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину (30-39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины . 27 июля (за отчетным периодом) человек рассказал наблюдателям телефоном, во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожной растительностью у населенного пункта Никишино (неподконтрольный правительству, 60 км к северо-востоку от Донецка), когда услышал громкий взрыв ", - говорится в отчете.

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Согласно СММ, 23 июля в доме раненого человека, в Ольховатке (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка), патруль Миссии зафиксировал поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, в результате подрыва на, вероятно, противотанковой мине (ТМ- 62), а также видели неподалеку разобранные части трактора.

"Друг человека, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево", - добавили в Миссии.

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