Вблизи оккупированного Никишина подорвался на мине водитель трактора
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, составленный на основании информации, поступившей по состоянию на 19:30 26 июля 2019 года.
"26 июля медработники больницы в Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км к северо-востоку от Донецка) сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину (30-39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины . 27 июля (за отчетным периодом) человек рассказал наблюдателям телефоном, во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожной растительностью у населенного пункта Никишино (неподконтрольный правительству, 60 км к северо-востоку от Донецка), когда услышал громкий взрыв ", - говорится в отчете.
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Согласно СММ, 23 июля в доме раненого человека, в Ольховатке (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка), патруль Миссии зафиксировал поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, в результате подрыва на, вероятно, противотанковой мине (ТМ- 62), а также видели неподалеку разобранные части трактора.
"Друг человека, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево", - добавили в Миссии.
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- По состоянию на 2015 год, в Нинкишином не оставалось ни одного уцелевшего дома. В отношении жителей, то по словам журналиста Романа Бочкалы, это были только пожилые люди.
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