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Espreso.tvОбществоКак Зеленский готовит военную хунту

Как Зеленский готовит военную хунту


фото: president.gov.ua
Если вы открыли этот текст в ожидании, что здесь опять начнется плач вавилонский в стиле: "Зеленский - это Путин и Гитлер в одном лице, который скоро всех убьет и узурпирует власть", то можете листать дальше

Потому что Владимир Зеленский - это действительно очень большой челлендж и проблема, которой придется переболеть стране. Особенно с учетом возможности впервые в истории восстановленной Украины получить монобольшинство в Верховной Раде на грядущих совсем скоро выборах. Но речь не совсем о Зеленском напрямую. Точнее, о нем, но не совсем напрямую. Речь о том, к чему же может привести его правление. То есть - к военному перевороту. Или - как минимум, к превращению военных в политически осознанную и объединенную в формальные и неформальные организации прослойку населения. Почему так?

Если отбросить в сторону истерию, которую продолжают нагнетать различные предвыборные штабы, следует признать, что для этой истерии есть и совершенно объективные причины. То ли в предвыборных целях, в борьбе за лайт-вату с Медведчуком, то ли из-за соответствующего мировоззрения, за последние несколько недель устами и своими, и своего альтер-эго Андрея Богдана новый руководитель государства сделал несколько очень громких заявок на фактический пересмотр уже устоявшегося за последние 5 лет общественного компромисса острыми общественно-политическими вопросами. То есть, на то, что возвращение Донбасса и Крыма возможно лишь на украинских условиях, об украинском как единственном государственном, который нельзя подвергать сомнению какими-либо "особыми" статусами для других языков, об уважении к армии и необходимости показать ее победу в качестве парада, необходимости декоммунизации, люстрации людей из режима Януковича и тому подобном.

Однако многие последние заявления и декларации новой власти, а особенно - отмена парада Зеленским, вызвала в слое, который ранее был показательно аполитичным, то незаметно бурление, которое и заставило автора этих строк поднять эту тему. Это - армия. Если же к этому добавить откровенный "беспредел", который сейчас творится в судебной и правоохранительной системе, чем пользуются различные реваншистские и украинофобские персонажи типа Портнова - сложилась очень угрожающая в стратегическом плане ситуация. Ситуация, где на резкий недостаток общественной и нравственной справедливости накладывается попытка задушить новую политическую Украину, которая родилась в последние 5 лет. И в первую очередь - руками недобитых из-за договорняков предыдущей власти с ними представителей режима Януковича и прямой российской агентуры. В условиях общего коллапса системы пост-УССР и хаоса.

А теперь давайте вернемся к военным. Если помните, разговоры о непременной военной хунте, которая если не сегодня, то уж точно завтра, отстранит проклятых "барыг" с Печерских холмов и возьмет власть в свои крепкие патриотически-засаленные руки, были очень популярны в 2015-2016 годах. Так же, упоминается немало весьма инфантильных прогнозов на тему - вот сейчас вернутся добровольцы с фронта и наведут порядок. Но уже тогда автор этих строк говорил о том, что подобные разговоры беспочвенны, ведь у нас тогда только начиналось формирование важнейшего элемента для подобного сценария - прослойки патриотического, желательно - с фронтовым опытом, офицерства. Которое постепенно только-только начинает учиться вообще уважать себя и свой социальный статус. Которое тогда только шло учиться в вузы, ехало на учения с офицерами из стран НАТО.

Плюс не стоит отбрасывать поведение предыдущего президента Петра Порошенко, которому явно не откажешь в умении вести аппаратные интриги. Которые в армии так же присутствовали. И одной из главных целей которых было как раз и избежать даже в зародыше формирования в армейских кругах даже намека на какую-либо фронду. Из-за чего нередко во главе армейских структур стояли лично преданные или завязанные на предыдущего руководителя государства люди. Которые, возможно, были далеко не лучшими специалистами в профессиональном плане, зато очень надежными в плане взятия "под козырек". И, тем более, даже и не пробовали бы играть в самостоятельность.

Добавим к этому еще прекрасные ораторские данные и умелое заигрывание с военно-патриотической риторикой предыдущего главы Украины. Как показывает историческая практика, в воюющей стране и авторитет, и влияние военных всегда резко возрастают. Но в Украине, благодаря политике Порошенко, авторитет рос, а вот влияние - нет. Единственное, что в 2014-м было модно брать в избирательные списки добровольцев и военных. Но этот тренд постепенно сошел на нет, параллельно с падением интенсивности боев на Восточном фронте.

Ситуация начала меняться осенью 2018-го, когда усилиями команды Порошенко армию пытались всеми силами втянуть в политическую борьбу. Сам лозунг "Армия, язык, вера" показывал, на что именно рассчитывал пятый президент в своем стремлении стать шестым. Как показали результаты выборов, получилось не очень. И это мы даже не об общих результатах, а именно по военным участкам. Однако маховик политизации армии был запущен.

А с приходом к власти Владимира Зеленского он стал почти неотвратимым. Почему? Во-первых, и это чувствуется во всем, армия - абсолютно чужая и непонятная для нового президента стихия и структура. Даже минимальные попытки Зе-президента одеться в подобие камуфляжа вызвали гомерический хохот даже у его горячих сторонников. Во-вторых, но это самое важное - Зеленский выиграл избирательную гонку как раз на антимилитаристской риторике, на обещаниях мира любой ценой и готовности к очень широким компромиссам с агрессором. Все его поведение показывает, что дела армейские его очень тяготят. Что все, что он понимает об армии - это то, что надо поплакать на могилах погибших и дать им денег, чтобы они не мешали тому, что он считает для себя приоритетным. Ему явно некомфортно в присутствии людей в погонах, недаром их нет сейчас в его свите. Он явно хочет спихнуть эту тему на другого и поменьше возвращаться к ней. Собственно, отмена военного парада на нынешний День Независимости - это яркое свидетельство двух вышеописанных трендов, кроме предвыборной борьбы с "За Жизнь" Медведчука-Рабиновича-Левочкина, которая поедом жрет рейтинг Зеленского на Востоке и Юге.

Вот только эта показательная отмена парада, даже шествия ветеранов и добровольцев, да еще и предложение денежной подачки, которой, по замыслу Офиса президента, должны были откупиться от мужланов в комке, в нынешних нервных условиях хаоса-реванша, уже привела к тревожным вещам, которые автор этих строк видит на почти всех своих знакомых из этой среды. Военные же почувствовали, что их унижают и оскорбляют. Уже не на уровне показухи и умолчаний порошенковского периода, которые съедались цветастой ура-патриотической риторикой. А на уровне чего-то коричневого.

Будто снова, как во времена Януковича, под сомнение ставится исключительная роль армии в поддержании государственности, в ее праве быть становым хребтом общества, важным слоем, принадлежать к которому является честью. Более того, в этой отмене парада и пацифистских-пораженческой риторике немало военных, даже тех, кто были очень критически настроены к Порошенко, увидели угрозу. Люди в погонах начали роптать, группироваться, общаться. А при условии, что нынешний президент для них - совершенно чужой, это очень угрожающая тенденция. Особенно при условии, если в новоизбранной Раде партия Зеленского пойдет на открытые договорняки с московской пятой колонной Медведчука или на какие-то болезненные уступки оккупантам на Донбассе. И особенно, если команда Зеленского продолжит попытки договориться с тем, кто имеет целью уничтожить Украину, в условиях государственного аппарата, который стремительно теряет силу.

Хуже всего, что все вышеописанное происходило в разных исторических декорациях много раз. И приводило к одному результату - военному путчу. Особенно на территории Латинской Америки, с которой у Украины, к сожалению, гораздо больше общего, чем с Европой в последних политических реалиях. Есть определенное сходство с ситуацией в Испании накануне военного восстания Франко, или Греции перед хунтой "черных полковников". О турецких военных переворотах каждые 10-15 лет почти весь ХХ век даже вспоминать не надо. И все это становится возможным именно тогда, когда военные начинают чувствовать себя реальной политической силой, которую унижают. Особенно в условиях такой неустойчивой демократии с отсутствием устоявшихся институтов, как у нас.

Опережая радостные возгласы ура-патриотической общественности в стиле: "Да и слава Богу, пусть наши героические солдатики всех врагов на столбах перевешают и порядок наведут", отмечу: в абсолютной своей массе военные перевороты никогда не приводили к положительным результатам. Особенно - в экономической сфере, которая для Украины является на самом деле не менее болезненной, чем военная. Ведь именно пользуясь тезисами об "обнищании" и "все разворовали", все эти 5 лет и действует российская пропаганда.

К сожалению, военные могут, конечно, вешать на танковых стволах или расстреливать на стадионах. Но они явно не умеют делать страну экономически привлекательной. Я уже молчу о том, что любые военные перевороты в Украине угрожают тем, что наш главный союзник - США, вынужден будет прекратить нашу поддержку. Не говоря уже о циничном ЕС, который с радостью откажется даже от номинальной поддержки нас как сейчас под соусом "не поддержки антидемократического режима". Чем непременно воспользуется наш вековечный и единственный враг - Россия. Который с удовольствием поможет всем, кто захочет с этим хунтой бороться, неважно, под какими лозунгами или флагами.

Поэтому, как видим, перспектива военной хунты для Украины не слишком призрачна. И тем более угрожающим выглядит поведение президента Зеленского, который сейчас делает очень много для того, чтобы разговоры о ней перестали быть пустым теоретизированием.

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