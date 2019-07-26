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Espreso.tvОбществоУкраинцы приобрели в Польше 110 тыс. кв. м недвижимости - вдвое больше, чем год назад

Украинцы приобрели в Польше 110 тыс. кв. м недвижимости - вдвое больше, чем год назад


фото: nedvizhimosti24
Самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины: в 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тыс. кв. м недвижимости

Об этом пишет Radio Poland.

Согласно отчету компании Deloitte за 2018год, польский недвижимость - одна из самых дешевых в Европе. Несмотря на невысокую цену, стандарт строительства не уступает качеству на Западе.

По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел и администрации, в прошлом году иностранцы приобрели в Польше 7043 квартир общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров.

По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.

При этом с 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тыс. квадратных метров, что более чем вдвое больше, чем в 2017 году (данные RynekPerwotny.pl, июль 2019).

Следующие за украинском - граждане Германии, купили в Польше 64 тыс. квадратных метров, однако в данном случае это, в основном, помещения в аренду, а также офисы. Охотно польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.

"Каждый год в Польше прибывает иностранцев, а первое место среди граждан из-за рубежа занимают украинцы. Многие из них приезжают в Польшу в поисках лучшей жизни - большей зарплаты, возможности развития, образования и различных путей карьеры. Неудивительно, что именно соседи из-за восточной границы покупают много недвижимости в Польше, связывая с нашей страной свое будущее. Все чаще клиентами девелоперов становятся также белорусы, а через несколько лет увеличится также активность индусов, которых все больше в Польше и они охотно здесь работают", - сказал Гжегож Возняк из фирмы Quelle Locum.

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