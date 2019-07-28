В Харькове вандалы облили краской памятник воинам УПА
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Полицейские устанавливают лиц, заливших краской памятник в Киевском районе Харькова. Информация о происшествии в Молодежном парке поступила в полицию 28 июля в 08:22", - говорится в сообщении.
На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Полицейские установили, что преступники залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.
- 12 июля Украинский институт национальной памяти направил письмо в Генеральную прокуратуру Украины и Национальной полиции путем установления памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.
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