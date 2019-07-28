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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Шахтер": стартовые составы команд

"Динамо" - "Шахтер": стартовые составы команд


фото: fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" и "Шахтер" назвали стартовые составы на матч за Суперкубок Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес.

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