"Динамо" - "Шахтер": стартовые составы команд
28 июля, 2019, 20:10
"Динамо" и "Шахтер" назвали стартовые составы на матч за Суперкубок Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес.
НОВОСТИ КОМАНДЫ- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 28, 2019
Наш состав на первый матч сезона # ДинамоШахтер . Вперед за Суперкубок!
Матч-центр: https://t.co/p3THnvddgZ . # ДинамоШахтер # ЗаряджениПеремагаты pic.twitter.com/DmwThtMfBN
- Сегодня в Одессе матчем за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" открывается новый футбольный сезон, игра начнется в 21:00.
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