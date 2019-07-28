Новая Верховная Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук
28 июля, 2019, 21:05
Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук готова к тому, что новоизбранный парламент может изменить состав ЦИК
Об этом Слипачук заявила в эфире "5 канала" .
"Глядя на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому, если на уровне политической воли по изменению состава комиссии или ее полному обновлению, то такое решение будет приниматься", - сказала Слипачук .
В то же время руководитель ЦИК попросил депутатов при принятии решений по составу Центризбиркома, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов.
- Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов на парламентских выборах.
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