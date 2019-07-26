Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0

26 июля, 2019, 14:57

Марина Данылюк-Ермалаева

100% бюллетеней подсчитаны, члены комиссии кое-где лежат под капельницами после перекуса Оливье

"Слуга народа" празднует неслыханную победу и радуется, что не надо проводить утомительную коалициаду. Профессиональные политики идут в отпуска, на их место заходит десант людей, которые к политической деятельности не имеют никакого отношения: пиццайоло, мясник, учителя младшей школы и свадебные фотографы ...

О пяти неожиданностях нынешних выборов и как с ними жить прямо здесь.

Первое монобольшинство.

"Слуги народа" получают 254 мандата и право не объединяться ни с кем для формирования нового правительства.

Впервые в истории вся полнота власти и ответственность за все решения в руках одной политической силы. И уже не будет классического: мы не сделали, потому что правительство не слушает. Или мы прощелкали эту реформу, потому что президент имеет свои планы.

Предыдущий парламент был системой балансов и противовесов. Именно для баланса и противовесов не БПП выиграл прошлые выборы, а сенсацией стали НФ и Самопомощь.

Пятого президента отсутствие монолита очень не устраивало. Именно поэтому всю пятилетку политическое болото трясло от противоречий и соревнований.

254 депутата не было в лучшие времена ни в БПП, ни в Партии регионов, ни в БЮТ, предыдущих партий-победителей. Руководить фракцией в 254 человека будет нелегко, ведь там уже можно увидеть по меньшей мере четыре группы: те, кто решил воспользоваться лифтом и менять страну, люди застройщиков и Коломойского, близкий круг Зеленского и случайные пассажиры.

Каждого из них ждет искушение в виде пойти в маленькую группу профессиональных лоббистов, взять конверт от профессионального политика, воздержаться от злоупотреблений и откровенных глупостей на рабочем месте.

К конституционному большинству надо 46 депутатов - я уверена, если решения будут здоровые и нужные, присоединится Голос. А вот смогут ли новые пауэрлифтеры и фотографы сказать твердое "нет" Медведчуку - покажут первые стратегические вопросы.

Прогнозирую, что через пять лет депутатов во фракции "Слуги народа" будет гораздо меньше чем сейчас.

Фиаско Медведчука

Виктор Медведчук по результатам подсчетов 100% бюллетеней будет иметь фракцию в составе 43 депутата. Это на одного больше, чем до того, как прагматичные ахметовцы поссорились с откровенными российскими приспешниками и побили партийные горшки.

Не выиграл младший брат Медведчука - Сергей, в округе 105 в Северодонецке его победила директор по устойчивому развитию ДТЭК Виктория Гриб. Теперь побежденный родственник кума Путина грозит исками к ЦИК и главе окружного избиркома.

И в медведчуковцев, и в ахметовцев по шесть мажоритарщиков, что вообще стыдно, ведь на стратегическом юге, Днепропетровской области и Запорожье их массово побеждали люди под брендом "Слуги народа".

По сути победу два вида Оппоблока получили разве что на Донетчине и Луганщине и разве что по партийным спискам и из-за отсутствия агитации других партий конкурентов, всюду была только агитация Оппоблока и ОПЗЖ. Это развенчивает старый добрый миф, что Восток и Юг вроде безнадежные и с ними нельзя говорить, когда на выборах надо выбирать между сортами зла.

В новом парламенте Медведчук будет делить нишу оппозиции с нацдемократическими силами ЕС, "Батькивщины" и "Голоса", и это вселяет шансы, что им не достанутся стратегические комитеты типа свободы слова или регламента.

По сути единственным серьезным методом воздействия на политическую погоду остается пул каналов, скупленных другом Медведчука Тарасом Козаком - именно "улучшенные каналы" будут больше всего легализировать прямое российское влияние и экономическую зависимость от Москвы. При этом пропагандистам Медведчука будет все равно, какая фамилия у президента - Порошенко или Зеленский, к которому благосклонно относится избиратель Востока.

Украина - не только Запад

Дважды - в апреле и июле погоду на выборах делал Юг и Восток. Это колокольчик национально-патриотическим силам, которые не только решили сосредоточить все свои силы на Западной Украине и даже сэкономили на агитации в Донбассе.

Предлагаю вспомнить цифры, полученные партиями-победительницами по регионам:

Слуга народа - Юг - 50,1%, Восток - 37,2%

ОПЗЖ - Юг - 16,7%, Восток - 30,8%

Голос - Юг - 3,3%, Восток - 1,9%

ЕС - Восток 4%, Юг 6%

Так бывает, к сожалению, когда модные и современные партии проводят кучу времени во Львове, но, например, как Голос не выставляют ни одного мажоритарного кандидата на Донбассе. Это при том, что здесь же мажоритарку в генпродюсера 112 канала Артема Марчевского выиграл действующий депутат БПП Дмитрий Лубинец, в Торецке победил кандидат от "Батькивщины". Мужу Натальи Королевськой и Федору Христенко с ОПЗЖ буквально на пятки наступали кандидаты от "Слуг народа".

Все - в YouTube

Сенсацией президенских выборов стал аномально высокий результат Игоря Смешко, на парламентских удивил Шарий и его агитация в стиле "Оно" Стивена Кинга.

Пропагандист в изгнании набрал больше Самопомощи, объединенных патриотов и Анатолия Гриценко. В соцсетях выкладывают фото львовских школьниц, которые с удовольствием потребляют пропаганду, спонсируемую за российские деньги.

Время всем осваивать новые технологии и из партийных палаток идти в YouTube.

2,23% на выборах и государственное финансирование в несколько миллионов ежегодно получать эксперт медведчуковского пула в течение следующих пяти лет, если не отменят закон о финансировании политических партий. Так же будут спонсировать налогоплательщики Оппоблок и радикалов, Смешко ...

Цифры по некоторым областям у Шария свидетельствуют, насколько все плохо. Одесская область - 4,55%, Харьковщина - 4,25%, Донецкая область - 5,55%, Луганская - 3,68%

Даже в Киеве - 3,61%

Нашлись любители красных шариков даже во Львове - 0,53%, хотя и существенно меньше, чем по Украине ...

Падение титанов и взлет ноунеймов

Литвин, Развадовский, Грановский, Кононенко, Писаренко и Богуслаев - все эти люди пошли на пятилетнюю политическую пенсию.

Старые политики проиграли абсолютно неизвестным людям разных профессий: мяснику, тамаде, няне, свадебному фотографу. Так люди, которых достали украинские политики, наказывали галочкой систему и открывали двери тем, чьи фотографии иногда тяжело найти в Google.

Политики-старожилы типа Олега Ляшко жалуются, кого же такого понабрали украинцы, самых новобранцев записывают на ускоренные курсы юных политиков в Киевскую школу экономики.

Получится ли какой-то цимес из новобранцев с народа, продемонстрируют первые законопроекты и голосования. Впрочем, как показывает практика - людей странных профессий и сомнительной репутации хватало и в прошлом созыве. Просто сейчас их массированное тотальное появление стало для всех шоковой терапией.