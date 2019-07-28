Дания может сорвать запуск "Северного потока-2", - FT

28 июля, 2019, 19:37

Дания, которая пока не дала разрешения на строительство "Северного потока-2", может сорвать запуск газопровода 31 декабря 2019 года

Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает "Укринформ".

Собственные источники издания отметили, что разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" необходимо получить в течение ближайших недель, иначе оператор Nord Stream AG просто не успеет достроить газопровод в определенный срок.

Запуск второй нитки российского газопровода по сроку должен совпасть с окончанием действующего соглашения на транзит газа через Украину - 31 декабря 2019 года.

"Если в течение следующих нескольких недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок", - сообщил источник, близкий к оператору проекта компании Nord Stream AG.

"Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода: от побережья РФ, через Балтийское море, в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Мощность второй ветки "Северного потока-2" составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, длина - более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.