Дания может сорвать запуск "Северного потока-2", - FT
Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает "Укринформ".
Собственные источники издания отметили, что разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" необходимо получить в течение ближайших недель, иначе оператор Nord Stream AG просто не успеет достроить газопровод в определенный срок.
Запуск второй нитки российского газопровода по сроку должен совпасть с окончанием действующего соглашения на транзит газа через Украину - 31 декабря 2019 года.
"Если в течение следующих нескольких недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок", - сообщил источник, близкий к оператору проекта компании Nord Stream AG.
"Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода: от побережья РФ, через Балтийское море, в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".
Мощность второй ветки "Северного потока-2" составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, длина - более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
- Напомним, 17 июля, из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют