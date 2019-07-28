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Espreso.tvОперація об'єднаних сил28 июля на фронте: враг снова нарушил перемирие

28 июля на фронте: враг снова нарушил перемирие


фото: rbc.ua
28 июля российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли КПВВ "Марьинка"

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета. Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

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