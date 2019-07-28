28 июля на фронте: враг снова нарушил перемирие
28 июля, 2019, 19:52
28 июля российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли КПВВ "Марьинка"
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня. В частности, противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета. Кроме этого, обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
- Напомним, 28 июля россияне обстреляли КПВВ "Марьинка", украинцы огня не открывали, поскольку соблюдают перемирие.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют