Россияне обстреляли КПВВ "Марьинка". Украинцы огня не открывали, потому что соблюдают перемирие
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В частности, оккупанты совершили обстрел КПВВ "Марьинка", применив при этом крупнокалиберного стрелкового оружия. Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ, один из которых оставил сквозное отверстие, а пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля.
Как отмечают военные, противник вел огонь по направлению террикона "Крокодил".
"Украинская защитники огонь не открывали, поскольку стало соблюдают режим прекращения огня, - добавили в Минобороны. - Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей ".
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