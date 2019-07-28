Россияне обстреляли КПВВ "Марьинка". Украинцы огня не открывали, потому что соблюдают перемирие

28 июля, 2019, 14:13

Сегодня, 28 июля 2019 года, в 00:15 вооруженные формирования РФ и ее наемники который раз нарушили режим прекращения огня

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В частности, оккупанты совершили обстрел КПВВ "Марьинка", применив при этом крупнокалиберного стрелкового оружия. Около пяти одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ, один из которых оставил сквозное отверстие, а пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля.

Как отмечают военные, противник вел огонь по направлению террикона "Крокодил".

"Украинская защитники огонь не открывали, поскольку стало соблюдают режим прекращения огня, - добавили в Минобороны. - Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей ".