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Espreso.tvСпортЗинченко помог "Манчестер Сити" получить очередную победу

Зинченко помог "Манчестер Сити" получить очередную победу


фото: REUTERS
Украинец Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" на предсезонном турнире в Японии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Йокогаме Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Йокогамы Маринос" и был заменен на 75-й минуте.

Автором первого мяча стал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, отличившийся на 18-й минуте. В середине первого тайма счет сравнял хавбек "Йокогамы" Кеита Эндо.

До свистка на перерыв англичане снова вышли вперед - гол в актив записал полузащитник Рахим Стерлинг. На 92-й минуте еще один мяч в ворота японского клуба отправил нападающий Лукас Нмеча.

"Манчестер Сити" победил со счетом 3: 1.

Товарищеский матч

27 июля

"Йокогама Маринос" - "Манчестер Сити" 1: 3

Голы: Эндо, 23 - Де Брюйне, 18, Стерлинг, 40, Нмеча, 90 + 2

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