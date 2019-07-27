Зинченко помог "Манчестер Сити" получить очередную победу
27 июля, 2019, 17:08
Украинец Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" на предсезонном турнире в Японии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Йокогаме Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Йокогамы Маринос" и был заменен на 75-й минуте.
Автором первого мяча стал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, отличившийся на 18-й минуте. В середине первого тайма счет сравнял хавбек "Йокогамы" Кеита Эндо.
До свистка на перерыв англичане снова вышли вперед - гол в актив записал полузащитник Рахим Стерлинг. На 92-й минуте еще один мяч в ворота японского клуба отправил нападающий Лукас Нмеча.
"Манчестер Сити" победил со счетом 3: 1.
Товарищеский матч
27 июля
"Йокогама Маринос" - "Манчестер Сити" 1: 3
Голы: Эндо, 23 - Де Брюйне, 18, Стерлинг, 40, Нмеча, 90 + 2
- 20 июля украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" против "Вулверхэмптона" в финале предсезонного турнира в Китае.
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