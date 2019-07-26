Страховая медицина сейчас не ко времени, - Разумков
Об этом лидер партии Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Еспресо.TV.
"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", - отметил он.
По его словам, при страховой медицине в зоне риска остаются категории людей, которые без поддержки государства выжить не в состоянии: дети, пенсионеры и граждане с особыми потребностями.
"А таких в Украине сейчас, к сожалению, большинство, поэтому это вопрос, который требует серьезной работы и в ближайшее время не может быть решен", - добавил Разумков.
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