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Espreso.tvОбществоСтраховая медицина сейчас не ко времени, - Разумков

Страховая медицина сейчас не ко времени, - Разумков

Партия "Слуга народа" считает, что медицина в Украине должна быть страховой, однако сейчас не ко времени

Об этом лидер партии Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Еспресо.TV.

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", - отметил он.

По его словам, при страховой медицине в зоне риска остаются категории людей, которые без поддержки государства выжить не в состоянии: дети, пенсионеры и граждане с особыми потребностями.

"А таких в Украине сейчас, к сожалению, большинство, поэтому это вопрос, который требует серьезной работы и в ближайшее время не может быть решен", - добавил Разумков.

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