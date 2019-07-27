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Espreso.tvОбществоВ Нацполиции рассказали первые подробности спецоперации в Белой Церкви

В Нацполиции рассказали первые подробности спецоперации в Белой Церкви

Полицейские установили, что на территории города Белая Церковь (Киевская область) действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства и избиения людей

Сегодня, 27 июля 2019 года, на местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления - спецназовцы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

"Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если Вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию", - отметили в Национальной полиции.

После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции Киевской области полковник Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге подробности сегодняшних задержаний и обысков.

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