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Espreso.tvОбществоНацполиция устроила облавы в Белой Церкви, одновременно проводится 50 обысков

Нацполиция устроила облавы в Белой Церкви, одновременно проводится 50 обысков

В городе Белая Церковь Киевской области правоохранители одновременно проводят 50 обысков, осуществляя задержания членов преступной организации

Об этом утром в субботу, 27 июля 2019 года, на своей странице в Facebook сообщил руководитель областного главного управления, полковник Андрей Небытов, информирует Еспресо.TV .

"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи", - подчеркнул он.

Детали правоохранители пообещали озвучить позже.

В полиции попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.

  • Небытов возглавил полицию Киевщины после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
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