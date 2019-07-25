Потенциального соперника Усика поймали на допинге

25 июля, 2019, 11:33

Британского тяжеловеса Диллиан Уайта, которого называли потенциальным соперником украинца Александра Усика, поймали на допинге

Об этом сообщает Boxingscene .

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Диллиан Уайт перед поединком против колумбийца Оскара Риваса провалил допинг-тест. Проба А боксера на запрещенные вещества показала положительный результат.

Уайт является участником программы WBC "Чистый бокс", которую ввела волонтерская антидопинговая ассоциация (VADA). Тест, который показал положительный результат, проводила антидопинговая служба Великобритании 17 июля. Несмотря на это, Британский боксерский совет по контролю позволила Уайту провести поединок против Риваса.

20 июля британец победил колумбийца единогласным решением судей. В Уайта право на апелляцию. Ранее он уже проваливал допинг-тест в октябре 2012 года.