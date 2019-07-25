Потенциального соперника Усика поймали на допинге
Об этом сообщает Boxingscene .
Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Диллиан Уайт перед поединком против колумбийца Оскара Риваса провалил допинг-тест. Проба А боксера на запрещенные вещества показала положительный результат.
Уайт является участником программы WBC "Чистый бокс", которую ввела волонтерская антидопинговая ассоциация (VADA). Тест, который показал положительный результат, проводила антидопинговая служба Великобритании 17 июля. Несмотря на это, Британский боксерский совет по контролю позволила Уайту провести поединок против Риваса.
20 июля британец победил колумбийца единогласным решением судей. В Уайта право на апелляцию. Ранее он уже проваливал допинг-тест в октябре 2012 года.
- 26 июня британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что Украинская Александру Усику незаслуженно дали статус обязательного претендента на чемпионский титул WBO.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют