Православная церковь Украины создала румынский викариат
27 июля, 2019, 22:27
Православная церковь Украины объявила о создании румынского викариата
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Соответствующее решение принял Синод Православной церкви Украины 27 июля. Викариат создан для этнических украинцев в Румынии и будет подчинен митрополиту Епифанию. В то же время он будет иметь административную структуру с правами самоуправления в составе Православной церкви Украины.
Как отметили в ПЦУ, права самоуправления разработают вместе с представителями религиозных общин и в сотрудничестве с Румынской православной церковью.
- 27 июля стало известно, что почетный патриарх Филарет не пришел на заседание священного синода Православной церкви Украины.
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