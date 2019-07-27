Православная церковь Украины создала румынский викариат

27 июля, 2019, 22:27

Православная церковь Украины объявила о создании румынского викариата

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Соответствующее решение принял Синод Православной церкви Украины 27 июля. Викариат создан для этнических украинцев в Румынии и будет подчинен митрополиту Епифанию. В то же время он будет иметь административную структуру с правами самоуправления в составе Православной церкви Украины.

Как отметили в ПЦУ, права самоуправления разработают вместе с представителями религиозных общин и в сотрудничестве с Румынской православной церковью.