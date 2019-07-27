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Espreso.tvОбществоПравославная церковь Украины создала румынский викариат

Православная церковь Украины создала румынский викариат


фото: pomisna.info
Православная церковь Украины объявила о создании румынского викариата

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Соответствующее решение принял Синод Православной церкви Украины 27 июля. Викариат создан для этнических украинцев в Румынии и будет подчинен митрополиту Епифанию. В то же время он будет иметь административную структуру с правами самоуправления в составе Православной церкви Украины.

Как отметили в ПЦУ, права самоуправления разработают вместе с представителями религиозных общин и в сотрудничестве с Румынской православной церковью.

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