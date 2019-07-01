Посол Франции рассказала о "химии" между Макроном и Зеленским

1 июля, 2019, 13:28

Посол Франции Изабель Дюмон рассказала, что между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном установились доверительные отношения

Об этом она сказала в интервью агентству Интерфакс-Украина .

"Наши президенты самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне", - отметила Дюмон.

По ее словам, тот факт, что Макрона принял Зеленского еще 12 апреля - до избрания на президентский пост - был для него очень важен.

"Собственно это и стало фундаментом для доверительных отношений, которые я могу наблюдать между ними", - рассказала посол.

Она отметила, что визит Зеленского в Париж 17 июня действительно прошел очень хорошо.

"Не знаю, стоит ли сравнивать наших двух президентов, каждый из них прошел свой путь. Но, на мой взгляд, они оба являются несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран. Они оба являются также чрезвычайно динамичными людьми, которые стремятся очень быстро ввести изменения , которые внесут позитивную эволюцию к положению вещей и развития их государств ", - добавила Дюмон.