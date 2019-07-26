Зеленский просит совета, кого назначить председателем Одесской ОГА

26 июля, 2019, 17:39

Президент предложил на рассмотрение общественности кандидатов на должность главы Одесской ОГА

Об этом он написал в Facebook.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?", - обратился Владимир Зеленский .

Так, среди кандидатур - 41-летний Андрей Андрейчикова. "Имеет высшее образование по специальности "Правоведение". В прошлом - руководитель ряда предприятий. С 2016 года - руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов", - написал он.

Вторая претендентка - Татьяна Петракевич, 37 лет. Как пишет президент, она психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской "Открытой европейской школы".

Ольга Квасницькая, 44 года, также претендует на кресло председателя Одесской ОГА. "Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и является председателем благотворительного фонда "Французский бульвар", - отметил президент.

Максим Куцый, 36 лет, высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас - владелец и директор инвестиционной компании.

Максим Болдин, 44 года, кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшего ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.