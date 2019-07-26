В Зеленского провели собеседования с возможными кандидатами на премьера, - Калныш
Об этом главный редактор Радио НВ Валерий Калныш сообщил в заметке на Facebook.
"По имеющейся информации, Офис президента и сам президент, провели собеседования с возможными кандидатами на пост премьер-министра", - написал Калныш.
По его словам, двое из кандидатов на пост премьера заявили, что вмешательство Офиса президента Украины в дела Кабинета министров - недопустимо.
"Двое заявили о недопустимости вмешательства Офиса в деятельность Кабмина, после чего выпали из длинного списка. Речь идет о людях, которые работали в экономической сфере при Петре Порошенко. Один, из той же когорты, поссорился с группами влияния в Офисе. Еще один, по потенциалу, подходит на министерскую должность. В общем ", - говорится в заметке.
"Наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра - заместитель главы Офиса президента, 35 - летний Алексей Гончарук", - завершил Калныш.
- Напомним, 24 июля советник президента Украины Олен Устенко заявил, что количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ.
- Заметим, в начале июля эксперт Атлантического совета Мелинда Геринг писала, что среди кандидатов на должность были заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития Абромавичюс.
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