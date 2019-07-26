В Зеленского провели собеседования с возможными кандидатами на премьера, - Калныш

26 июля, 2019, 17:12

26 июля журналист Валерий Калныш сообщил в сети детали собеседования президента Украины Владимира Зеленского с потенциальными кандидатами на пост премьер-министра

Об этом главный редактор Радио НВ Валерий Калныш сообщил в заметке на Facebook.

"По имеющейся информации, Офис президента и сам президент, провели собеседования с возможными кандидатами на пост премьер-министра", - написал Калныш.

По его словам, двое из кандидатов на пост премьера заявили, что вмешательство Офиса президента Украины в дела Кабинета министров - недопустимо.

"Двое заявили о недопустимости вмешательства Офиса в деятельность Кабмина, после чего выпали из длинного списка. Речь идет о людях, которые работали в экономической сфере при Петре Порошенко. Один, из той же когорты, поссорился с группами влияния в Офисе. Еще один, по потенциалу, подходит на министерскую должность. В общем ", - говорится в заметке.

"Наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра - заместитель главы Офиса президента, 35 - летний Алексей Гончарук", - завершил Калныш.