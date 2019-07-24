Устенко: Число кандидатов на премьера больше, чем обсуждают
Об этом рассказал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире "Радио Свобода", передает Еспресо.TV .
Отвечая на вопрос о своем возможном премьерстве, Устенко отметил: "Я бы сказал, что я не хотел бы отвечать на такого плана вопросы".
"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире, от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.
Ранее Зеленский заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не являлся председателем фракций.
"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве, это просто навязанная повестка дня, которая следует даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета ", - отметил Устенко.
- В начале июля эксперт Атлантического совета Мелинда Геринг писала, что среди кандидатов на должность были заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО и эксминистр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития Айварас Абромавичюс.
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