Устенко: Число кандидатов на премьера больше, чем обсуждают

24 июля, 2019, 07:36

Количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ

Об этом рассказал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире "Радио Свобода", передает Еспресо.TV .

Отвечая на вопрос о своем возможном премьерстве, Устенко отметил: "Я бы сказал, что я не хотел бы отвечать на такого плана вопросы".

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире, от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.

Ранее Зеленский заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не являлся председателем фракций.

"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве, это просто навязанная повестка дня, которая следует даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета ", - отметил Устенко.