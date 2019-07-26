В Бельгии из-за аномальной жары умерла женщина

26 июля, 2019, 16:52

В Бельгии в результате рекордной жары, царящей в Западной Европе умерла 66-летняя женщина.

Об этом сообщает агентство AP.

Инцидент произошел в Мидделкерке на бельгийском побережье, когда температура в регионе поднялась до 40 градусов по Цельсию. 66-летнюю женщину нашел мертвой ее сосед поздно вечером, после того, как она, вероятно, перегрелась на солнце.

Комиссар полиции Мидделкерка Фрэнк Дельва сообщил агентству, что смерть "очень четко связана с жарой". Спасательные службы прибыли на место происшествия, но не смогли спасти женщину.