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Espreso.tvОбществоВ Бельгии из-за аномальной жары умерла женщина

В Бельгии из-за аномальной жары умерла женщина


фото: reuters
В Бельгии в результате рекордной жары, царящей в Западной Европе умерла 66-летняя женщина.

Об этом сообщает агентство AP.

Инцидент произошел в Мидделкерке на бельгийском побережье, когда температура в регионе поднялась до 40 градусов по Цельсию. 66-летнюю женщину нашел мертвой ее сосед поздно вечером, после того, как она, вероятно, перегрелась на солнце.

Комиссар полиции Мидделкерка Фрэнк Дельва сообщил агентству, что смерть "очень четко связана с жарой". Спасательные службы прибыли на место происшествия, но не смогли спасти женщину.

  • Заметим, что в Париже жара побила рекорд 1947 года. Аномальная жара в Западной Европе в четверг достигла нового пика, в нескольких странах были превышены температурные рекорды.

 

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