Украинец забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в матче Лиги Европы
26 июля, 2019, 09:17
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук отметился двумя голами и двумя результативными передачами в первом матче квалификации Лиги Европы против "Вииторула"
Об этом сообщает "Трибуна".
Матч завершился победой "Гента" - 6: 3. Сначала на 13-й минуте 23-летний украинец ассистировал Брехта Деягере. На 35-й отдал результативный пас на Юя Кубо. На 42-й реализовал пенальти. На 51-й Яремчук оформил дубль.
Также с первых минут играет Игорь Пластун, Роман Безус остался в запасе.
- 26 июля стало известно, что "Заря" победила "Будучность" в стартовом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы.
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