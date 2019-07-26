Украинец забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в матче Лиги Европы

26 июля, 2019, 09:17

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук отметился двумя голами и двумя результативными передачами в первом матче квалификации Лиги Европы против "Вииторула"

Об этом сообщает "Трибуна".

Матч завершился победой "Гента" - 6: 3. Сначала на 13-й минуте 23-летний украинец ассистировал Брехта Деягере. На 35-й отдал результативный пас на Юя Кубо. На 42-й реализовал пенальти. На 51-й Яремчук оформил дубль.

Также с первых минут играет Игорь Пластун, Роман Безус остался в запасе.