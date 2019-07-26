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Espreso.tvМирРоссия показала на выставке о войне в Сирии бомбы, использование которых отрицала

Россия показала на выставке о войне в Сирии бомбы, использование которых отрицала

Министерство обороны РФ показало на выставке в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" кассетные бомбы, которые, вероятно, использовали во время войны в Сирии

Об этом говорится в расследовании российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), участники которой посетили выставку.

"Нам удалось найти еще одно свидетельство использования российскими военными кассетных бомб в Сирии. Экспонаты, подтверждающие этот факт, появились на выставке в парке "Патриот", посвященной сирийскому конфликту. Выставка была организована Министерством обороны РФ, которое ранее категорически отрицало использование кассетных бомб ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, макеты бомбовых кассет РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5 выставили в павильоне, обозначенном как "Экспозиция вооружения и военной техники, которые применяются при ведении военных действий в Сирийской Арабской Республике".

В CIT считают, что макеты бомбовых кассет на выставке фактически доказывают, что российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы. Об этом исследовательская группа говорила раньше - в своем расследовании 2016 года. В нем утверждалось, что самолеты, которые находятся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты различных типов.

Кассетные боеприпасы, в частности, показывали в сюжете телеканала RT о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года. Впоследствии телеканал отредактировал сюжет, удалив кадры с бомбами "из соображений безопасности военнослужащего", который попал на видео. Через некоторое время RT опубликовал запись в прежнем виде.

В Минобороны РФ ранее отрицали, что используют кассетные боеприпасы в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков говорил, что на авиабазе Хмеймим таких бомб вообще нет, напоминает "Медуза".

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