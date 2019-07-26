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Espreso.tvОбществоПроститутка или королева: запорожский чиновник дал женщинам советы по одежде и нарвался на флешмоб

Проститутка или королева: запорожский чиновник дал женщинам советы по одежде и нарвался на флешмоб

Женщины Запорожья запустили флешмоб #забулазапитатьумарченка в ответ на высказывания заместителя председателя, уполномоченного по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, как должна одеваться и вести себя женщина

Пост Владислав Марченко обнародовал в Facebook, но позже удалил. Однако, пользователи успели сделать снимки и продолжают их распространять.

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В знак протеста против сексистских высказываний чиновника участницы акции публикуют собственные фото в бикини, открытом наряде, мини-юбках или шортах с хэштегом #забулазапитатьумарченка.

Пользовательница Malva Khortytska поделилась размышлениями о поведении Марченко.

"Фабула: уполномоченный Запорожского облсовета по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, по предотвращению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко на своей фейсбук-странице опубликовал сексистское сообщение (точнее, копипаст из рунета), где пытается рассуждать о внешнем виде женщин в публичных местах, в частности в спортзале. За это он щедро получил за ворот, а также - флешмоб в свою честь. И хотя господин Марченко, как последнее сцикло, меня забанил, хочу ему посоветовать во время тренировок не халтурить и выкладываться по полной, а не рассматривать посетительниц зала, - написала Malva Khortytska.

"Такие высказывания для меня гораздо больше, чем критика конкретного внешнего вида. Они питают в обществе мнение о том, что женщина должна соответствовать чьим-то ожиданиям, что для женщины нет никаких других дефиниций: или ты шлюха, или королева. Именно это порождает впоследствии виктимблейминг, когда жертву насилия обвиняют в том, что с ней произошло. Именно это порождает мысль, будто никакой другой ценности, кроме как понравиться мужчине, у женщин нет... Никоим образом не имеет права такие вещи публично озвучивать чиновник, депутат, который отвечает за гендерную политику в области", - объяснила свое возмущение участница флешмоба Виктория Петрова.

Пользовательница Ольга написала, что в Запорожье сложно устроить настоящий митинг, но Facebook дал возможности для открытого выражения собственной позиции.

  • Заметим, Владислав Марченко является заместителем председателя Запорожского облсовета с декабря 2015 года, а с июля 2018 года также является уполномоченным по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию Запорожского облсовета.
  • Чиновник является главным фигурантом уголовного дела по организации фиктивных тендеров, которая сейчас слушается в суде. 22 декабря Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств.
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