Проститутка или королева: запорожский чиновник дал женщинам советы по одежде и нарвался на флешмоб
Пост Владислав Марченко обнародовал в Facebook, но позже удалил. Однако, пользователи успели сделать снимки и продолжают их распространять.
В знак протеста против сексистских высказываний чиновника участницы акции публикуют собственные фото в бикини, открытом наряде, мини-юбках или шортах с хэштегом #забулазапитатьумарченка.
Пользовательница Malva Khortytska поделилась размышлениями о поведении Марченко.
"Фабула: уполномоченный Запорожского облсовета по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, по предотвращению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко на своей фейсбук-странице опубликовал сексистское сообщение (точнее, копипаст из рунета), где пытается рассуждать о внешнем виде женщин в публичных местах, в частности в спортзале. За это он щедро получил за ворот, а также - флешмоб в свою честь. И хотя господин Марченко, как последнее сцикло, меня забанил, хочу ему посоветовать во время тренировок не халтурить и выкладываться по полной, а не рассматривать посетительниц зала, - написала Malva Khortytska.
Пользовательница Ольга написала, что в Запорожье сложно устроить настоящий митинг, но Facebook дал возможности для открытого выражения собственной позиции.
- Заметим, Владислав Марченко является заместителем председателя Запорожского облсовета с декабря 2015 года, а с июля 2018 года также является уполномоченным по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию Запорожского облсовета.
- Чиновник является главным фигурантом уголовного дела по организации фиктивных тендеров, которая сейчас слушается в суде. 22 декабря Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств.
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