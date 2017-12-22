Главе "Самопомощи" в Запорожье вручили подозрение

22 декабря, 2017, 11:00

Заместителю главы Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомощь" в облсовете Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 млн грн бюджетных средств

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Сергей Барбашин.

По его словам, Марченко объявили подозрение 21 декабря из-за присвоения 87,3 млн грн по предварительному сговору с должностными лицами горсовета. Эти средства были предназначены для проведения работ по строительству стадионов в Запорожье.

"Хочу отметить, что это вся сумма, которая была выделена на целых девять стадионов. Мне совсем не понятно, зачем подчиненные так подставляют генпрокурора Юрия Луценко, поскольку работы по строительству стадионов фактически выполнены", - написал Барбашин.

Адвокат считает, что это месть Марченко, в частности "за препятствование хищения работниками Запорожской ОГА 20 млн. на покупку антиографа".