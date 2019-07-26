Помпео рассказал, как Турции избежать санкций за С-400

26 июля, 2019, 16:58

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что антитурецкие санкции не будут введены если Турция откажется от развертывания российских ЗРК С-400

Об этом сообщает Bloomberg.

"Могут возникнуть дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не были развернуты", - заявил Помпео.

Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.