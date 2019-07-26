Помпео рассказал, как Турции избежать санкций за С-400
26 июля, 2019, 16:58
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что антитурецкие санкции не будут введены если Турция откажется от развертывания российских ЗРК С-400
Об этом сообщает Bloomberg.
"Могут возникнуть дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не были развернуты", - заявил Помпео.
Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.
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