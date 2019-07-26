//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПомпео рассказал, как Турции избежать санкций за С-400

Помпео рассказал, как Турции избежать санкций за С-400

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что антитурецкие санкции не будут введены если Турция откажется от развертывания российских ЗРК С-400

Об этом сообщает Bloomberg.

"Могут возникнуть дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не были развернуты", - заявил Помпео.

Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать