Польша хочет пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима
"Музей концлагеря в Освенциме в начале следующего года будет организовывать торжества и такое приглашение для господина Путина будет отправлено, ведь факт освобождения советскими войсками концлагеря в историческом смысле является безоговорочным ", - сообщил Спыхальский.
В то же время, представитель президента РП отметил, что Путина не приглашали на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны в Польшу 1 сентября, поскольку приглашение высылались только союзникам Польши по ЕС и НАТО, а также лидерам стран "Восточного партнерства". По его словам, Россия не относится ни к одному из этих объединений, поэтому приглашение ее лидерам не направлялось.
Спыхальский отметил, что президенты, главы правительств или парламентов более 30 стран уже подтвердили свое присутствие 1 сентября в Польше.
Напомним, Польша считает неуместным присутствие Путина на мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны.
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