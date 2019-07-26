Польша хочет пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

"Музей концлагеря в Освенциме в начале следующего года будет организовывать торжества и такое приглашение для господина Путина будет отправлено, ведь факт освобождения советскими войсками концлагеря в историческом смысле является безоговорочным ", - сообщил Спыхальский.

В то же время, представитель президента РП отметил, что Путина не приглашали на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны в Польшу 1 сентября, поскольку приглашение высылались только союзникам Польши по ЕС и НАТО, а также лидерам стран "Восточного партнерства". По его словам, Россия не относится ни к одному из этих объединений, поэтому приглашение ее лидерам не направлялось.

Спыхальский отметил, что президенты, главы правительств или парламентов более 30 стран уже подтвердили свое присутствие 1 сентября в Польше.

Напомним, Польша считает неуместным присутствие Путина на мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны.