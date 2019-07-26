//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПольша хочет пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Польша хочет пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Варшава намерена пригласить президента России Владимира Путина на 75-летие освобождения гитлеровского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), которое будет отмечаться 27 января 2020 года
Об этом в эфире Польского радио сообщил представитель президента Польши Блажей Спыхальский.

"Музей концлагеря в Освенциме в начале следующего года будет организовывать торжества и такое приглашение для господина   Путина будет отправлено, ведь факт освобождения советскими войсками концлагеря в историческом смысле является безоговорочным ", - сообщил Спыхальский.

В то же время, представитель президента РП отметил, что Путина не приглашали на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны в Польшу 1 сентября, поскольку приглашение высылались только союзникам Польши по ЕС и НАТО, а также лидерам стран "Восточного партнерства". По его словам, Россия не относится ни к одному из этих объединений, поэтому приглашение ее лидерам не направлялось.

Спыхальский отметил, что президенты, главы правительств или парламентов более 30 стран уже подтвердили свое присутствие 1 сентября в Польше.

Напомним, Польша считает неуместным присутствие Путина на мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать