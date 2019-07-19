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Espreso.tvОбществоПольша не хочет видеть Путина на годовщине начала Второй мировой войны

Польша не хочет видеть Путина на годовщине начала Второй мировой войны

Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны

Об этом заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин, пишет Немецкая волна.

Памятные мероприятия пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года.

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши при участии лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - заявил Сасин.

Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, осуществляющей вооруженную агрессию против своих соседей".

В то же время у премьера спросили, будет ли на этой годовщине канцлер Германии Ангела Меркель. Он ответил, что в Варшаве "оптимистичны в связи с этим".

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