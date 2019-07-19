Польша не хочет видеть Путина на годовщине начала Второй мировой войны
19 июля, 2019, 08:50
Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны
Об этом заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин, пишет Немецкая волна.
Памятные мероприятия пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года.
"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши при участии лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - заявил Сасин.
Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, осуществляющей вооруженную агрессию против своих соседей".
В то же время у премьера спросили, будет ли на этой годовщине канцлер Германии Ангела Меркель. Он ответил, что в Варшаве "оптимистичны в связи с этим".
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