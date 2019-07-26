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Espreso.tvОбществоМоряки с задержанного танкера россиян уже приехали в Москву

Моряки с задержанного танкера россиян уже приехали в Москву

Российские моряки, находившиеся на борту задержанного СБУ танкера "Neyma", утром 26 июля прибыли в Москву

Об этом сообщают российские СМИ.

Рейс Air Moldova и авиакомпании S7 из Кишинева прибыл в аэропорт Домодедово под Москвой.

Напомним, что СБУ 25 июля сообщила о задержании в Измаиле российского танкера Nika spirit, который по телефону судна идентифицировали как уже известно NEYMA, которое приобщали к блокированию украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 года. Танкер блокировал в Керченском проливе "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Но впоследствии моряков отпустили. СБУ заявил, что они не нарушали законов. Но задержанное судно остается на территории Украины.

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