Легионер рассказал, сильнее ли "Динамо" чем "Брюгге"
26 июля, 2019, 14:44
Нападающий "Динамо" Фран Соль рассказал об ожиданиях от матчей с "Брюгге" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Слова испанца передает официальный сайт "Динамо".
"Доволен жребием, ведь нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми хорошо знаком. Я уже дважды играл против "Брюгге", поэтому опыт противостояния против них имеется. Это хорошая команда, но, думаю, мы сильнее, быстрее, техничнее. Будет интересно играть с бельгийцами.
Большое количество украинцев играет в бельгийском чемпионате? Я слышал об этом. И знаю таких игроков, как Роман Яремчук, Руслан Малиновский. Это высококлассные футболисты ", - сказал Соль.
Матчи с "Брюгге" состоятся 6 и 13 августа.
- 26 июля главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич представил новичков Александра Караваева и Мохаммеда Кадири.
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