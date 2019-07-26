Легионер рассказал, сильнее ли "Динамо" чем "Брюгге"

26 июля, 2019, 14:44

Нападающий "Динамо" Фран Соль рассказал об ожиданиях от матчей с "Брюгге" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Слова испанца передает официальный сайт "Динамо".

"Доволен жребием, ведь нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми хорошо знаком. Я уже дважды играл против "Брюгге", поэтому опыт противостояния против них имеется. Это хорошая команда, но, думаю, мы сильнее, быстрее, техничнее. Будет интересно играть с бельгийцами.

Большое количество украинцев играет в бельгийском чемпионате? Я слышал об этом. И знаю таких игроков, как Роман Яремчук, Руслан Малиновский. Это высококлассные футболисты ", - сказал Соль.

Матчи с "Брюгге" состоятся 6 и 13 августа.