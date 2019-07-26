Хацкевич назвал сильные качества новичков "Динамо"
Цитирует Хацкевича канал "Динамо" в YouTube.
"Очень рад, что эти ребята оказались в нашей команде. Думаю, Александр Караваев не нуждается в большом представлении. Игрок национальной сборной, который может играть и в защите, и в полузащите. Надеюсь, придаст нам как эффективности в атаке, так и надежности в обороне . За тот период, что мы тренируемся, не нужно было слишком много объяснять, потому что и опыт, и отношение к своим обязанностям - на очень высоком профессиональном уровне. Саша, добро пожаловать.
Когда просматривал игры Кадири, видел атлетизм, игру будет один в один, неуступчивость. В этом плане нам давно не хватало такого игрока. Мы с ним уже познакомились, приятные впечатления. В первую очередь, в смысле, в какой клуб он попал.
Да, есть различия, когда мы с ним разговаривали о требованиях на этой позиции. Но все это шаг за шагом. Самое главное, что команда его приняла, он все время на позитиве, с улыбкой, это подкупает. Этой мощи в середине поля он нам даст как в УПЛ, так и в еврокубках. Мы его спросили, как его называть, он сказал "Момо". Момо, welcome ", - сказал Хацкевич.
- 25 июля португальский главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал самого опасного игрока в составе соперника по Суперкубка Украины "Динамо".
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