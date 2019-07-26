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Espreso.tvСпортХацкевич назвал сильные качества новичков "Динамо"

Хацкевич назвал сильные качества новичков "Динамо"


фото: tsn.ua
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич представил новичков Александра Караваева и Мохаммеда Кадири

Цитирует Хацкевича канал "Динамо" в YouTube.

"Очень рад, что эти ребята оказались в нашей команде. Думаю, Александр Караваев не нуждается в большом представлении. Игрок национальной сборной, который может играть и в защите, и в полузащите. Надеюсь, придаст нам как эффективности в атаке, так и надежности в обороне . За тот период, что мы тренируемся, не нужно было слишком много объяснять, потому что и опыт, и отношение к своим обязанностям - на очень высоком профессиональном уровне. Саша, добро пожаловать.

Когда просматривал игры Кадири, видел атлетизм, игру будет один в один, неуступчивость. В этом плане нам давно не хватало такого игрока. Мы с ним уже познакомились, приятные впечатления. В первую очередь, в смысле, в какой клуб он попал.

Да, есть различия, когда мы с ним разговаривали о требованиях на этой позиции. Но все это шаг за шагом. Самое главное, что команда его приняла, он все время на позитиве, с улыбкой, это подкупает. Этой мощи в середине поля он нам даст как в УПЛ, так и в еврокубках. Мы его спросили, как его называть, он сказал "Момо". Момо, welcome ", - сказал Хацкевич.

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