Кличко не пришел на допрос в ГБР

26 июля, 2019, 14:55

Мэр Киева Виталий Кличко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований относительно использования киевской земли

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале .

"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г. Киеве" , - говорится в сообщении Трубы.

Отмечается, что, согласно УПК, ему направили повестку на повторный допрос.

Ранее Кличко комментировал это дело: "Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию" .