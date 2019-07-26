Кличко не пришел на допрос в ГБР
Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале .
"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г. Киеве" , - говорится в сообщении Трубы.
Отмечается, что, согласно УПК, ему направили повестку на повторный допрос.
Ранее Кличко комментировал это дело: "Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию" .
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