"А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР", - Кличко о своем вызове на допрос

24 июля, 2019, 09:56

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "абсолютно раздутой чушью" информацию об уголовном производстве относительно его

Об этом Кличко написал на своих страницах в социальных сетях.

"Друзья! Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала «бросили» от юриста-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию", - пишет мэр Киев.

По словам мэра, юрист Портнов не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь ", потому что инспирировано оно только ради медиаефекта.

"А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро", - завершил свое сообщение Кличко.